Ігор Гуменюк, який скоїв вибухи у Шевченківському райсуді Києва та забарикадувався в туалеті, загинув під час штурму спецпризначенців, двох правоохоронців поранено. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе.



Під час штурму приміщення поранені двоє бійців КОРДу. Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці.

Міністр розповів, що Гуменюк після засідання суду зачинився в туалеті, потім відчинив двері та кинув у вартових вибухові пристрої.

Він намагався залишити будівлю суду, однак конвой зупинив його пострілом у повітря. Гуменюк забарикадувався у приміщенні і кинув ще один вибуховий пристрій у поліцейських. Їх врятували щити, а сам бомбіст загинув.

Правоохоронці встановлюють, як перебуваючи під вартою, Гуменюк зміг пронести до зали суду вибухівку. Це з’ясує слідство.

Нагадаємо, що Ігор Гуменюк є бійцем добровольчого батальйону "Січ" Ігор Гуменюк, якого звинувачують у теракті під час мітингу перед Верховною радою України у 2015 році. За даними слідства, він кинув гранту в натовп нацгвардійців, внаслідок чого загинуло четверо строковиків.