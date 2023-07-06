Україна розгромно програла Іспанії у півфіналі молодіжного Євро-2023 з футболу. Команда Руслана Ротаня поступилася іспанцям з рахунком 1:5.

Перемігши у 1/4 фіналу французів, жовто-блакитні гарантували собі путівку на Олімпіаду-2024 року в Парижі. У півфіналі українці мали грати про Іспанії, з якою зіграли внічию на груповій стадії (2:2).

Україна відкриває рахунок першою - на 13-й хвилині год забив Артем Бондаренко - 1:0.

На 17-й хвилині іспанці зрівняли рахунок - гол у відповідь забив форвард Абель Руїс - 1:1.

На 24-й хвилині Україна пропустила другий м'яч. Ойхан Санцет вивів Іспанію вперед - 2:1.

На 53-й хвилині Іспанія забила третій м'яч у ворота України. Відзначився Бланко - 1:3.

На 68-й хвилині Україна пропускає четвертий м'яч - голом відзначився Орос - 1:4.

На 78-й хвилині Україна пропустила п'ятий м'яч, голом відзначився Серхіо Гомес - 1:5.

Євро-2023 (U21). Півфінал

Іспанія - Україна 5:1

Голи: Руїс, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Орос, 68, Гомес, 78 - Бондаренко, 13.

Після завершення циклу Євро-2023 (U-21) молодіжна збірна України (гравці 2000 року народження й молодші) набуває статусу олімпійської, готуватиметься до Олімпіади-2024 й виступатиме на ній під керівництвом Руслана Ротаня.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Руслана Ротаня призначили в.о. головного тренера збірної України з футболу.