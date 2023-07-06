У Львові російська ракета влучила в гуртожиток: нові подробиці [ Редагувати ]
У ніч проти 6 липня російські окупаційні війська вчергове атакували Україну ракетами. Тривога лунала по всій Україні, а в епіцентрі подій опинився Львів - ворожі "Калібри" влучили у гуртожиток, є загиблі.
Про це повідомляє голови Львівської ОВА Максим Козицький на Facebook-сторінці.
"російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Львові. Було займання, яке оперативно загасили. Є постраждалі. На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають всю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали.", - йдеться у повідомленні.
За його словами, також пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури у Львові.
На опублікований відео видно, як російська ракета знесла частину верхнього поверху в одній із багатоповерхівок.
Наразі відомо про 4 загиблих.
"Пряме влучання у житловий будинок. Наразі розбираються завали. Звичайно, що є травмовані й загиблі. Дякую ДСНС, медикам, тим жителям, які згуртувалися навколо цієї трагедії. Основна мета росіян - знищення українського народу", - наголосив Козицький.
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