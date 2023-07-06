У ніч проти 6 липня російські окупаційні війська вчергове атакували Україну ракетами. Тривога лунала по всій Україні, а в епіцентрі подій опинився Львів - ворожі "Калібри" влучили у гуртожиток, є загиблі.

Про це повідомляє голови Львівської ОВА Максим Козицький на Facebook-сторінці.

"російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Львові. Було займання, яке оперативно загасили. Є постраждалі. На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають всю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали.", - йдеться у повідомленні.

За його словами, також пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури у Львові.

На опублікований відео видно, як російська ракета знесла частину верхнього поверху в одній із багатоповерхівок.

Наразі відомо про 4 загиблих.

"Пряме влучання у житловий будинок. Наразі розбираються завали. Звичайно, що є травмовані й загиблі. Дякую ДСНС, медикам, тим жителям, які згуртувалися навколо цієї трагедії. Основна мета росіян - знищення українського народу", - наголосив Козицький.