У четвер, 6липня, президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю для CNN, у якому заявив, що ми не можемо уявити Україну без Криму.

Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим під російською окупацією, це говорить про одне: війна не закінчилась.

"Інтерв’ю для CNN. Про повернення Криму, контрнаступальні дії та важливу зброю, яка потрібна Україні", - додав президент.