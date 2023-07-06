Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що крилаті ракети "Калібр", які окупанти випустили з акваторії Чорного моря, спочатку летіли на Київ, використовуючи рельєф місцевості та русло річки Дніпро. Проте потім вони різко змінили свій курс на захід. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Цього разу, прямуючи на північ, була ймовірність, що буде Київ під ударом, але вони (ракети - ред.) різко звернули на Захід і атакували Львів. Винищувальна авіація намагалась по маршруту слідування їх знищувати, і якась частина була знищена і винищувачем, але, зрештою, більшість ракет було знищено саме на заході.

Літаки F-16, за словами Ігната, могли б допомогти військовим знищувати ворожі ракети, адже ці винищувачі створені для того, аби перехоплювати такі типи повітряних цілей, як дрони-камікадзе чи крилаті ракети.