"Оборонна підтримка та саміт НАТО": Зеленський проведе переговори з владою Болгарії [ Редагувати ]
У четвер, 6 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що проведе переговори з владою Болгарії.
Софія. Болгарія. Проведу ґрунтовні переговори з Премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з Президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами.
"Оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація Формули миру", - додав президент.
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