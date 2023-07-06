Знищено більше трьох рот росіян: ЗСУ мають успіхи на Таврійському напрямку [ Редагувати ]
Протягом останньої доби, українські військові успішно виконали 1293 вогневих завдання на Таврійському напрямку. Результатом цих операцій стало знищення та поранення майже трьох рот російських сил. Цю інформацію оприлюднив Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", у своєму каналі у Telegram.
На Таврійському напрямку триває просування Сил оборони вперед і звільнення наших територій. Воїни мають успіхи.
Втрати ворога за останню добу склали вбитими й пораненими більше трьох рот.
Також було знищено 47 одиниць військової техніки росіян, зокрема:
- 6 танків;
- 3 ББМ;
- 4 гармати Д-30;
- гармата 2С5 "Гіацинт-С";
- 4 БПЛА "Zala";
- БПЛА "Supercam";
- 2 самохідні артилерійські установки "Акація";
- гаубиця "Мста-С";
- комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М";
- зенітний ракетний комплекс "Бук";
- РЛС "Зоопарк";
- 2 станції РЕБ;
- автомобільна техніка.
- 5 складів боєприпасів ворога.
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