Анатолій Шарій, відомий пропагандист, був звинувачений СБУ у співпраці з ФСБ росії щодо створення фабрикаційних відеоматеріалів з допитів українських військовополонених. Це призвело до нового обвинувачення, яке було пред'явлено Шарію. Слідство продовжує збирати докази, щоб розкрити всі аспекти його співпраці з російськими спецслужбами. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За результатами розслідування встановлено, що пропагандист Анатолій Шарій брав активну участь у підготовці та поширенні постановочних відеороликів, де російські силовики виконували допити українських військовополонених. Він особисто надавав ФСБ рекомендації щодо зйомок допитів та формулювання запитань до полонених. Після зйомок Шарій виконував монтаж відео, видаляючи "невигідні" моменти для росії.

Зазначається, що створені російськими силовиками сюжети використовувалися для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, в тому числі на міжнародному рівні.

Згідно з даними слідства, Шарій отримував допомогу від спільників, зокрема від колишнього голови Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Антона Шевцова, якого вже було затримано у справі про державну зраду. Шевцов постачав Шарію відео з допитів полонених військових ЗСУ, які пізніше монтувалися та використовувалися російськими спецслужбами.

В ході розмов з одним з його спільників, сам блогер визнав, що, попри монтаж, не вдалося приховати поганий стан полонених. Родичі українських бійців, які відреагували на опубліковані відео в соціальних мережах, закликали не знімати та не терзати їхніх рідних.

На підставі зібраних доказів, слідчі повідомили Шарію про підозру згідно зі статтею 28 (державна зрада) та статтею 111 (зрадництво в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. За ці злочини, обом фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.