Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 липня, анонсував свій візит до Праги. Там він планує провести ряд перемовин.

Про це повідомляє глава України у Telegram.

"Проведу предметні переговори з президентом Петром Павелом, Прем’єр-міністром Петром Фіалою, Головами Сенату та Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою", - йдеться у заяві.

Також він планує зустрічі з членами уряду, парламенту, представниками ЗМІ.

"У центрі уваги - оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО", - написав президент.

Також він повідомив, що буде обговорювати ситуація довкола ЗАЕС, реалізацію "формули миру" та відбудову України.