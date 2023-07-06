Зеленський анонсував свій візит до Праги [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 липня, анонсував свій візит до Праги. Там він планує провести ряд перемовин.
Про це повідомляє глава України у Telegram.
"Проведу предметні переговори з президентом Петром Павелом, Прем’єр-міністром Петром Фіалою, Головами Сенату та Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою", - йдеться у заяві.
Також він планує зустрічі з членами уряду, парламенту, представниками ЗМІ.
"У центрі уваги - оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО", - написав президент.
Також він повідомив, що буде обговорювати ситуація довкола ЗАЕС, реалізацію "формули миру" та відбудову України.
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