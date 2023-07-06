Українська відвага плюс західна зброя - такою має бути формула перемоги. Свою сміливість українці демонструють щодня, а що зі зброєю? Західні партнери постачають її нам, але боротьба проти ворога з силою-силенною радянського залізяччя потребує постійного нарощування озброєнь. Винищувачі F-16: нам обіцяють уже давно, але поки що навіть процес навчання пілотів не розпочато. Тему продовжить Ігор Левенок.

Скільки зброї Україні потрібно для перемоги?

Потреба настільки велика, яку не можуть покрити не те що запаси, а її не можуть покрити станом на зараз потужності виробничі країн НАТО.

Як затримки західної військової допомоги вплинули на перебіг війни?

За цей час росіяни часу не втрачали, вони робили захисні укріплення і проводили мінування окупованої території…

Чому західні держави не можуть домовитися про створення ремонтного хабу для українських "Леопардів"?

Такі рішення почасту треба приймати колективно. Снаряди - в одному місці, танки - в іншому, комплектуючі для них - в третьому місці…

Україна могла б швидше користуватися помилками російської армії, якби західні партнери раніше надали необхідне озброєння. Про це йдеться у звіті американського Інституту дослідження війни.

Затримки західних далекобійних систем, передових систем ППО і танків обмежили здатність України скористатися можливостями для більших контрнаступальних операцій. Українські військові просять про F-16. Натомість, навіть підготовка наших пілотів окремими країнами НАТО гальмується.

Володимиир Зеленський, Президент України:

Україна може отримати F-16. Ми домовилися, дотиснули, що у нас є коаліція країн, які готові почати тренування для українських пілотів. Графіку тренувальних місій немає, з цим затягують. Для чого вони це роблять, мені невідомо…

Олег Саакян, політолог:

Авіація для України - це дуже серйозний аргумент, це серйозна карта на столі. І стільки разів вже було акцентовано, що літаки в України не будуть до завершення літньо-осінньої кампанії, що зявляється припущення про політичне рішення. Що літаки зявлять виключно тоді, коли завершиться літньо-осіння кампанія, спробують сісти за стіл перемовин і у випадку якщо цього не вдасться зробити, тоді підуть літаки…

Зараз ЗСУ утримають фронт довжиною близько трьох тисяч сімсот кілометрів. За масштабами в Україні точиться найбільша війна з часів Другої світової. Тож, скільки зброї потрібно, аби істотно вплинути на хід такої війни?

Олександр Леонов, воєнний експерт:

Тут є одна проблема, бо наприклад Сполучені Штати, на місяць вони можуть виготовити лише 15 тисяч снарядів. Це при тому, що Україна вдень, станом на кінець минулого року використовувала десь на добу 4-5 тисяч снарядів, а рашисти вони взагалі на добу вистрілювали від сорока до п'ятдесяти тисяч снарядів…

Окрім об'єктивної нестачі озброєнь, гальмує процес ще й західна бюрократія.

Олег Саакян, політолог:

І відповідно там, де хотілося б, щоб рішення було прийняте за тиждень, це забирає місяць, там, де за місяць - три. Зрештою, ці країни не живуть війною. В них як мінімум є літні відпустки, є також люди, які захворіли і не можуть підписати документи і вся ця європейська бюрократія, про яку ходять вже цілі легенди.

За час російсько-української війни країни НАТО переконалися в необхідності якнайширшої підтримки України. Під час "Рамштайнів" створена так звана "танкова" коаліція. Україна отримала потужні "Леопарди", втім стрельнула нова проблема. Цю техніку нема де ремонтувати. Ремонтний хаб, яки мав би вже працювати у Польщі, так і не запустили.

Олексій Буряченко, воєнний експерт:

Внаслідок знову ж таки бюрократичних європейських процесів цей завод по ремонту військової техніки не був збудований.

Сервісний центр з ремонту броні не просто не працює. Польща та Німеччина і досі не узгодили офіційну угоду про його створення. Документ не можуть підписати через низку спірних моментів.

Олександр Леонов, воєнний експерт:

Є дуже багато взаємних запитань, оскільки за все сплачує Німеччина, а Польща фактично виставляє цінники і навколо цього є проблеми, бо якщо первинна діагностика танку в Німеччині коштує 12 тисяч євро, а Польща виставляє прайс сто тисяч євро і навколо цього йдуть суперечки…

Таким чином, постійні затримки сприяють затягуванню війни. Росіяни цим скористалися та щільно замінували лінію фронту.

Олексій Буряченко, воєнний експерт:

І звичайно, що в таких умовах проводити стрімкий контрнаступ на заздалегідь підготовлені позиції без належної кількості ракет далекобійних, я зараз кажу про ті ж самі "Атакамси". Добре, що британці дали "Шторм Шедоу", але і вони в обмеженій кількості. Нам як і раніше не вистачає артилерійського озброєння та боєприпасів, для того,щоб хоча б вийти на якийсь паритет з російськими окупантами…

Аналітики американського Інституту дослідження війни дійшли висновку, західні країни мали б працювати над переведенням України повністю на натівське озброєння ще на початку літа 2022 року, адже доставка зброї і навчання на ній вимагають часу. А час українців вимірюється великою кров'ю та життями людей.

Олег Саакян, політолог: