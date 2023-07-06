У Бєлгородській області пролунали вибухи: влада заявляє про атаку [ Редагувати ]
У російській Бєлгородській області сьогодні, 6 липня, місцеві мешканці чули вибухи. Регіон нібито атакували.
Про це повідомляє губернатор регіону В'ячеслав Гладков в Telegram.
"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередніми даними, постраждалих немає", - написав чиновник країни-агресора.
При цьому він додав, що внаслідок "атаки" нібито пошкоджено дах у приватному домоволодінні.
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