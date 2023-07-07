Зеленський відправився у Словаччину після візиту до Чехії [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський відправився з офіційним візитом до Словаччини після того, як побував у Болгарії та Чехії.
Український лідер у Братиславі зустрінеться з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, премʼєр-міністром Людовітом Одором та головою Національної Ради Борисом Колларом.
Разом із нашим надійним сусідом говоримо про конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та формула миру, двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку.
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