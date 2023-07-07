Президент України Володимир Зеленський відправився з офіційним візитом до Словаччини після того, як побував у Болгарії та Чехії.

Український лідер у Братиславі зустрінеться з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, премʼєр-міністром Людовітом Одором та головою Національної Ради Борисом Колларом.