Україна має право стати членом НАТО. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган за підсумками переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, передає Anadolu.

Без сумніву, Україна заслуговує на членство в НАТО. У цьому випадку я хотів би ще раз наголосити на пункті, який я завжди захищав. У справедливому світі немає тих, хто програв. Незважаючи на відмінності у розумінні між сторонами, ми щиро бажаємо якнайшвидше повернутися до пошуку миру.

Президент США Джо Байден раніше заявив, що у НАТО немає одностайності щодо приєднання України до альянсу. У Білому домі вважають, що Україна не відповідає певним критеріям НАТО і має провести реформи.

Наприкінці вересня 2022 року президент Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у прискореному порядку. Водночас він визнавав, що Київ не стане членом альянсу до завершення війни. Українська влада говорила, що підтримку вступу України до альянсу формалізували вже 20 країн НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що однією з умов вступу є перемога України над росією. Водночас на липневому саміті у Вільнюсі буде "надіслано потужний сигнал про підтримку та солідарність з Україною", який стане чітким сигналом, що майбутнє України в НАТО.