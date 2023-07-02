"Після війни для Європи буде самогубством не прийняти Україну в НАТО" - Кулеба [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна повинна стати членом НАТО після завершення війни, в іншому випадку це буде самогубством для Європи. Про це він сказав для Politico.
Після закінчення війни для Європи буде самогубством не прийняти Україну в НАТО, оскільки це означатиме, що варіант війни залишиться відкритим.
Кулеба зазначив, що вступ України до НАТО змусить росії більше не повторювати збройну агресію.
Єдиний спосіб закрити двері для російської агресії проти Європи та євроатлантичного простору в цілому - взяти Україну в НАТО, тому що росія більше не посміє повторити цей досвід.
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