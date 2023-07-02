Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна повинна стати членом НАТО після завершення війни, в іншому випадку це буде самогубством для Європи. Про це він сказав для Politico.

Після закінчення війни для Європи буде самогубством не прийняти Україну в НАТО, оскільки це означатиме, що варіант війни залишиться відкритим.

Кулеба зазначив, що вступ України до НАТО змусить росії більше не повторювати збройну агресію.