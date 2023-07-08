Окупанти планують забирати в українців житло в Енергодарі, щоб роздавати росіянам - ГУР [ Редагувати ]
російські окупанти збираються забирати житло у мешканців Енергодару з метою стимулювання росіян до працевлаштування на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.
Згідно із повідомленням Головного управління розвідки, 6 липня на окуповану територію Запорізької атомної електростанції прибув Сергій Кірієнко, перший заступник керівника адміністрації володимира путіна. Цей візит відбувся в контексті поширення інформації про підривні загрози, створені окупантами на ЗАЕС.
За даними розвідки, метою візиту було продемонструвати відсутність панічних настроїв та спробувати вирішити проблеми, пов'язані з комплектуванням персоналу станції.
Після початку вторгнення велика частина кваліфікованого персоналу станції або залишила окуповані території, або відмовилась підписувати нав’язані договори з "Росатомом". Спроба залучення російських співробітників також не дала очікуваного результату. Спеціалісти часто відмовляються їхати на ЗАЕС навіть попри обіцяні зарплати та пільги.
Згідно з отриманою інформацією, на Запорізькій атомній електростанції відбулася нарада, в якій взяли участь Сергій Кірієнко та гауляйтер Запорізької області Євген Балицький. Головною темою обговорення було створення додаткових стимулів для потенційних працівників з росії.
За цією ініціативою планується надавати росіянам житло, що буде вилучене у мешканців Енергодару, які залишили територію.
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