російські окупанти збираються забирати житло у мешканців Енергодару з метою стимулювання росіян до працевлаштування на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.

Згідно із повідомленням Головного управління розвідки, 6 липня на окуповану територію Запорізької атомної електростанції прибув Сергій Кірієнко, перший заступник керівника адміністрації володимира путіна. Цей візит відбувся в контексті поширення інформації про підривні загрози, створені окупантами на ЗАЕС.

За даними розвідки, метою візиту було продемонструвати відсутність панічних настроїв та спробувати вирішити проблеми, пов'язані з комплектуванням персоналу станції.

Після початку вторгнення велика частина кваліфікованого персоналу станції або залишила окуповані території, або відмовилась підписувати нав’язані договори з "Росатомом". Спроба залучення російських співробітників також не дала очікуваного результату. Спеціалісти часто відмовляються їхати на ЗАЕС навіть попри обіцяні зарплати та пільги.

Згідно з отриманою інформацією, на Запорізькій атомній електростанції відбулася нарада, в якій взяли участь Сергій Кірієнко та гауляйтер Запорізької області Євген Балицький. Головною темою обговорення було створення додаткових стимулів для потенційних працівників з росії.

За цією ініціативою планується надавати росіянам житло, що буде вилучене у мешканців Енергодару, які залишили територію.