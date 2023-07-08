Конфлікт, ініційований росією проти України, не може тривати довгі роки або перетворитися на заморожений. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк виданню Meduza.

Це спекулятивні оцінки, які до реальності не мають відношення. Ця війна не може затягнутися на роки - виходячи з ресурсів сторін це неможливо, - сказав Подоляк, відповідаючи на запитання, якщо Україні доведеться вибирати між багаторічною війною з постійними жертвами і заморожуванням конфлікту.

Радник керівника Офісу президента зазначив, що ресурсні можливості України зростають.

Вона нешвидко отримує ті чи інші компоненти для ведення бойових дій, але буде отримувати їх в прискореному темпі, тому що військово-промислові комплекси України та її партнерів працюють все інтенсивніше. Просто до війни ніхто не виробляв десятки тисяч снарядів на місяць - а зараз зовсім інше сприйняття потреб ВПК і готується необхідний обсяг озброєнь", - підкреслив він.

Нагадаємо, що раніше Подоляк пояснював, чому Україна не веде переговори з росією.