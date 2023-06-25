Невдалий заколот ватажка бойовиків ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина пояснює, що чому Україна не веде переговори з путінською росією.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що Україна не бачить сенсу вести переговори з кремлівським режимом, бо російський диктатор володимир путін втрачає владу.

"Просте питання: а з ким там можна про щось говорити, якщо в головного суб’єкта влада буквально вислизає з рук, як пісок крізь пальці, а об стратегічне військове командування витирають ноги всі, кому не лінь? Цій шайці вже недовго існувати: у будинку немає господаря", - зазначив радник голови ОП.

На думку Подоляка, ситуація у росії зараз хитка та неконтрольована, а влада Кремля може розвалитися.

"... хитка конструкція тримається за інерцією та на чесному слові. Тим часом синоптики прогнозують нові пориви вітру", - додав він.