Подоляк розповів, чому Україна не веде переговори з Москвою [ Редагувати ]
Невдалий заколот ватажка бойовиків ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина пояснює, що чому Україна не веде переговори з путінською росією.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Він наголосив, що Україна не бачить сенсу вести переговори з кремлівським режимом, бо російський диктатор володимир путін втрачає владу.
"Просте питання: а з ким там можна про щось говорити, якщо в головного суб’єкта влада буквально вислизає з рук, як пісок крізь пальці, а об стратегічне військове командування витирають ноги всі, кому не лінь? Цій шайці вже недовго існувати: у будинку немає господаря", - зазначив радник голови ОП.
На думку Подоляка, ситуація у росії зараз хитка та неконтрольована, а влада Кремля може розвалитися.
"... хитка конструкція тримається за інерцією та на чесному слові. Тим часом синоптики прогнозують нові пориви вітру", - додав він.
Трагікомедія останніх днів красномовно пояснює лідерам інших країн, чому Україна не вбачає за можливе сьогодні вести переговори з путінською Росією. Просте питання: а з ким там можна про щось говорити, якщо в головного суб’єкта влада буквально вислизає з рук, як пісок крізь…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 25, 2023
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