У суботу, 8 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" радник Голови Офісу президент Михайло Подоляк розповів про те, який розвиток ситуації буде у рф найбільшим часом.

Це не те що я прогнозую, це об'єктивний ітсоричний процес. росія абсолютно не є конкурентною країною, як ми побачили після цього невдалого заколоту пригожина. що вона не є сильно внутрішньо, тобто немає сталої вертикалі управлінської, немає сталої і сильної вертикалі силової. Немає авторитетного президента. путін абсолютно точно немає електоральної підтримки, це все фікція, яка побудована за рахунок тільки пропагандистських виступів. Обмеження конкуренції політичної, інформаційної і т.д

"Безумовно росія іде тим шляхом, по якому має іти історично. Для цього треба тільки пришвидшити певні процеси по лінії фронту", - додав він.