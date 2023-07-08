Коли в росії може відбутися справжній переворот: екс-начальник ГУР дав відповідь [ Редагувати ]
У суботу, 8 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки України 2020-2021р, екс-начальник Головного управління розвідки Міноборони України (2015-2016) Валерій Кондратюк розповів, коли в росії може відбутися справжній переворот.
В росії вже почався з пригожинського заколоту процес депутінізацїї рф, цей процес вже не зупинити, наші спецслужби мають його максимально прискорити.
"Чому це важливо. Тому що російські генерали й еліти вже усвідомили безперспективність продовження гарячої фази війни з Україною або гібридної холодної війни з Заходом", - сказав він.
І виходом з цього кута заважає лише одна постать - путін. Ми маємо підстави вважати, що в росії розпочався контрольований пошук наступного путіна.
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