У суботу, 8 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки України 2020-2021р, екс-начальник Головного управління розвідки Міноборони України (2015-2016) Валерій Кондратюк розповів, коли в росії може відбутися справжній переворот.

В росії вже почався з пригожинського заколоту процес депутінізацїї рф, цей процес вже не зупинити, наші спецслужби мають його максимально прискорити.

"Чому це важливо. Тому що російські генерали й еліти вже усвідомили безперспективність продовження гарячої фази війни з Україною або гібридної холодної війни з Заходом", - сказав він.