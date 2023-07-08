"Жодного дня слабкості": президент про 500 днів війни [ Редагувати ]
У суботу, 8 липня, президент України зробив заяву стосовно 500 дня війни. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
500 днів повномасштабної війни. І жодного дня слабкості.
"Дякую всім, хто бʼється заради свободи та незалежності України", - додав президент.
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