Прикарпаття накрила велика вода [ Редагувати ]
Прикарпаття у воді. Через рясні дощі в області вийшли з берегів місцеві річки й струмки. Вся вода пішла в села. Подекуди затопило цілі вулиці. Сталося це настільки швидко, що люди не встигли покинути свої хати.
З водяної пастки їх визволяли рятувальники. Сьогодні вода в області почала спадати. Та підтопленими досі залишаються понад чотири сотні домогосподарств.
По пояс у воді рятувальники та поліцейські евакуйовують жителів громади. Найперше в човни садять - дітей та стареньких.
Христина Перцович, речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області:
Врятовані люди - це в основному маломобільні, люди старшого віку, які не могли самостійно вийти з приміщень. Проводиться обстеження дворогосподарств та будинків, чи немає когось у середині.
Найбільше затопило п'ять сіл Коломийського району. У воді майже триста п'ятдесят дворів.
В пані Наталії вода зайшла до хати. Жінка каже: коли почало заливати була на роботі. Поки приїхала додому, води було вже пів метра. І вона далі прибуває.
Я сюди зайшла, була менша вода. Я тут годину, то вже отак води. Це можна сказати, що це валом прийшло.
Все, що встигли врятувати - це машину та деякі меблі. А ось в літній кухні - все затопило.
Наталя, жителька Нижній Вербіж:
Одяг мокрий, дивани. Майно. І відшкодовувати це ніхто не буде, тому що війна. Не знаю як бути далі… Біда.
А це вже сусіднє село Сопів. В полоні води - ціла вулиця.
Роман, житель села Сопів:
Падав дощ і раптово прибуло, раптово. Хвилин 5-10 вода прибула, і пішло по подвір'ю, всюди.
Вода прибула дуже швидко, розповідають селяни. Розлилася місцева річка Сопівка. Люди кажуть, міст через неї обріс кущами та вербами, і велика вода не змогла пройти далі.
Марія Дмитрівна:
Міст загородили ті предмети, що вода несла. І там греблю зробило. Вода вернулася кілометр назад до хати, яка кілометр від того моста.
Затопило на Коломийщині й дороги. Під воду пішло кілька кілометрів траси сполучення Коломия-Косівна.
Окрім Коломийського, стихія накрила на Прикарпатті й ще чотири райони. Дві доби рясні дощі практично не спинялися. Дрібні річки та струмки повиходили з берегів. Загалом підтоплено близько восьми сотень дворів. Рятувальники евакуювали майже вісімдесят людей.
Наробила біди стихія і в самому Івано-Франківську. На Бистриці Солотвинські підмило берег і обвалилася частина пішохідного мосту.
Руслан Гайда, заступник міського голови Івано-Франківська:
Після спаду води однозначно приступимо до роботи з відновлення цієї частини моста.
Ситуація в області потроху стабілізується. Дощі зупинилися, вода почала спадати.
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