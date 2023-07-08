Наробила біди стихія і в самому Івано-Франківську.

Прикарпаття у воді. Через рясні дощі в області вийшли з берегів місцеві річки й струмки. Вся вода пішла в села. Подекуди затопило цілі вулиці. Сталося це настільки швидко, що люди не встигли покинути свої хати.

З водяної пастки їх визволяли рятувальники. Сьогодні вода в області почала спадати. Та підтопленими досі залишаються понад чотири сотні домогосподарств.

По пояс у воді рятувальники та поліцейські евакуйовують жителів громади. Найперше в човни садять - дітей та стареньких.

Христина Перцович, речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області:

Врятовані люди - це в основному маломобільні, люди старшого віку, які не могли самостійно вийти з приміщень. Проводиться обстеження дворогосподарств та будинків, чи немає когось у середині.

Найбільше затопило п'ять сіл Коломийського району. У воді майже триста п'ятдесят дворів.

В пані Наталії вода зайшла до хати. Жінка каже: коли почало заливати була на роботі. Поки приїхала додому, води було вже пів метра. І вона далі прибуває.

Я сюди зайшла, була менша вода. Я тут годину, то вже отак води. Це можна сказати, що це валом прийшло.

Все, що встигли врятувати - це машину та деякі меблі. А ось в літній кухні - все затопило.

Наталя, жителька Нижній Вербіж:

Одяг мокрий, дивани. Майно. І відшкодовувати це ніхто не буде, тому що війна. Не знаю як бути далі… Біда.

А це вже сусіднє село Сопів. В полоні води - ціла вулиця.

Роман, житель села Сопів:

Падав дощ і раптово прибуло, раптово. Хвилин 5-10 вода прибула, і пішло по подвір'ю, всюди.

Вода прибула дуже швидко, розповідають селяни. Розлилася місцева річка Сопівка. Люди кажуть, міст через неї обріс кущами та вербами, і велика вода не змогла пройти далі.

Марія Дмитрівна:

Міст загородили ті предмети, що вода несла. І там греблю зробило. Вода вернулася кілометр назад до хати, яка кілометр від того моста.

Затопило на Коломийщині й дороги. Під воду пішло кілька кілометрів траси сполучення Коломия-Косівна.

Окрім Коломийського, стихія накрила на Прикарпатті й ще чотири райони. Дві доби рясні дощі практично не спинялися. Дрібні річки та струмки повиходили з берегів. Загалом підтоплено близько восьми сотень дворів. Рятувальники евакуювали майже вісімдесят людей.

Наробила біди стихія і в самому Івано-Франківську. На Бистриці Солотвинські підмило берег і обвалилася частина пішохідного мосту.

Руслан Гайда, заступник міського голови Івано-Франківська:

Після спаду води однозначно приступимо до роботи з відновлення цієї частини моста.

Ситуація в області потроху стабілізується. Дощі зупинилися, вода почала спадати.