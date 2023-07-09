У неділю, 9 липня, у Києві сталося загорання АЗС, столичні правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Про це заявили у Національній поліції України.

За даними правоохоронців, до поліції Києва надійшло повідомлення про загорання авто та автозаправної станції на Броварському проспекті. На місці події виїхали слідчо-оперативна група поліції Києва з розслідування ДТП, лікарі та працівники ДСНС, які ліквідували пожежу.

За попередньою інформацією, водій автомобіля "Ауді", 2002 року народження, не впорався із керуванням та здійснив зіткнення із колонкою на автозаправній станції, у результаті чого й сталося загорання.

Зараз правоохоронці опитують свідків автопригоди та проводять першочергові слідчі дії.

Наразі відомо про трьох потерпілих, зокрема водій авто і пасажир, 2006 року народження, а також оператор АЗС, 1975 року народження, отримали опіки різного ступеня тяжкості.