У Київській області відкрили автошколу для людей з інвалідністю [ Редагувати ]
У селі Віта-Поштова, що знаходиться в Київській області, розпочала свою роботу одна з п'яти автошкіл в Україні, спрямована на навчання людей з інвалідністю. Цю інформацію повідомили на сайті Київської міської ради.
У цьому навчальному закладі будуть пропонуватися курси з освоєння навичок водіння автомобіля, а також можливість перекваліфікації для тих, хто вже володіє водійським досвідом. Учасники автошколи з інвалідністю матимуть можливість оволодіти теоретичними знаннями, вивчити або покращити навички керування автомобілем та здобути необхідну практику водіння.
Після успішного завершення навчання учасники будуть складати теоретичний та практичний іспити з метою отримання посвідчення водія.
На учнів чекають:
- сертифіковані та спеціально розроблені навчальні програми, адаптовані до потреб людей з інвалідністю;
- сертифіковані та сучасні автомобілі з ручним керуванням;
- навчання і складання іспитів у інклюзивних приміщеннях;
- досвідчені викладачі;
- можливість індивідуального навчання за зручним графіком;
- навчання як індивідуально, так і у складі змішаних груп;
- є можливість навчатися теорії онлайн.
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