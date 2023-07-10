У селі Віта-Поштова, що знаходиться в Київській області, розпочала свою роботу одна з п'яти автошкіл в Україні, спрямована на навчання людей з інвалідністю. Цю інформацію повідомили на сайті Київської міської ради.

У цьому навчальному закладі будуть пропонуватися курси з освоєння навичок водіння автомобіля, а також можливість перекваліфікації для тих, хто вже володіє водійським досвідом. Учасники автошколи з інвалідністю матимуть можливість оволодіти теоретичними знаннями, вивчити або покращити навички керування автомобілем та здобути необхідну практику водіння.

Після успішного завершення навчання учасники будуть складати теоретичний та практичний іспити з метою отримання посвідчення водія.

На учнів чекають: