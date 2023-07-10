Вступ Швеції до НАТО: Туреччина пообіцяла розглянути ратифікацію якнайшвидше [ Редагувати ]
Влада Туреччини запевнила, що якнайшвидше розгляне ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомив на пресконференції генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Я щойно провів конструктивну зустріч з президентом Ердоганом (президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом - ред.) та прем'єр-міністром Крістерссоном (прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном - ред.) і радий повідомити, що в результаті президент Ердоган погодився якнайшвидше направити протокол приєднання Швеції до Великих національних зборів (парламент Туреччини - ред.) та тісно співпрацювати для забезпечення ратифікації", - зазначив Столтенберг.
За словами генсека, такі запевнення були закріплені у спільній заяві для преси, яку, зокрема, підписав і Ердоган.
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