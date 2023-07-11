МЗС розшукало українця, якого Wizz Air зняла з рейсу: що про нього відомо [ Редагувати ]
Wizz Air, угорська авіакомпанія, виключила з рейсу Тель-Авів - Варшава українського пасажира з протезом, оскільки його медичний стан "міг бути потенційно небезпечним під час польоту". Деякі ізраїльські ЗМІ повідомляли, що цей пасажир - ветеран ЗСУ, який повертався до України після проходження лікування в Ізраїлі.
Проте у МЗС України спростували цю інформацію та повідомили, що інвалідність чоловік отримав внаслідок аварії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Олег Ніколенко.
Ми розшукали українця, якому відмовили в посадці на літак в аеропорту Тель-Авіва кілька днів тому. Сьогодні український консул в Ізраїлі допоміг Олександру сісти на рейс до Європи, звідки він вирушить до своїх рідних в Україні. Важлива інформація: наш громадянин ніколи не служив в лавах ЗСУ та не є ветераном. Інвалідність він отримав внаслідок ДТП багато років тому. Але він є українським громадянином, тому для нас було обов'язком надати йому допомогу, - йдеться у повідомленні.
Олег Ніколенко також наголосив, що попри офіційні вибачення угорської авіакомпанії Wizz Air, права українського громадянина були порушені.
Незважаючи на офіційні вибачення авіакомпанії, вважаємо, що права українського громадянина були порушені. Очікуємо завершення службового розслідування, притягнення винних до відповідальності та виконання авіаперевізником зобов'язань перед пасажиром. Триматимемо це питання на контролі.
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