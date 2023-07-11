Wizz Air, угорська авіакомпанія, виключила з рейсу Тель-Авів - Варшава українського пасажира з протезом, оскільки його медичний стан "міг бути потенційно небезпечним під час польоту". Деякі ізраїльські ЗМІ повідомляли, що цей пасажир - ветеран ЗСУ, який повертався до України після проходження лікування в Ізраїлі.

Проте у МЗС України спростували цю інформацію та повідомили, що інвалідність чоловік отримав внаслідок аварії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Олег Ніколенко.

Ми розшукали українця, якому відмовили в посадці на літак в аеропорту Тель-Авіва кілька днів тому. Сьогодні український консул в Ізраїлі допоміг Олександру сісти на рейс до Європи, звідки він вирушить до своїх рідних в Україні. Важлива інформація: наш громадянин ніколи не служив в лавах ЗСУ та не є ветераном. Інвалідність він отримав внаслідок ДТП багато років тому. Але він є українським громадянином, тому для нас було обов'язком надати йому допомогу, - йдеться у повідомленні.

Олег Ніколенко також наголосив, що попри офіційні вибачення угорської авіакомпанії Wizz Air, права українського громадянина були порушені.