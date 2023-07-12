В адміністрації президента США Джо Байдена проходять неформальні обговорення та дискусії щодо можливості постачання ракет системи ATACMS до України. Про це повідомляє The New York Times.

Ракети системи ATACMS, які можуть бути передані Україні, знаходяться на складах Пентагону, але їх наявність обмежена, і вони зарезервовані для інших потреб.

Двоє американських чиновників та один європейський розповіли про негласні дебати всередині адміністрації Байдена щодо того, чи відправляти Україні навіть кілька керованих ракет класу "земля-земля", які зарезервовані для відповіді на інші загрози безпеці, - йдеться у публікації.

В Пентагоні стверджують, що на даний момент Україні не потрібні ракети системи ATACMS, які мають здатність досягати заднього фронту ворога, зокрема в росії та окупованому Криму.

Засоби масової інформації повідомляють, що Франція також раніше виключала можливість надання Україні ракет більшого радіусу дії через побоювання, що вони можуть бути використані для атак на території російської федерації, що призвело б до зростання конфлікту. Однак, президент Еммануель Макрон оголосив, що Париж надасть Збройним силам України ракети системи SCALP.

За даними французьких ЗМІ, Париж прийняв рішення про постачання керованих ракет класу "повітря-земля", здатних уражати статичні цілі на великій відстані, наслідуючи таке рішення Лондона. До цього Франція уникала таких постачань через ризик використання ракет на території росії.