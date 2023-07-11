Французький президент Еммануель Макрон оголосив, що його країна надасть Україні далекобійні ракети. Конкретно йде мова про ракети SCALP. Про це повідомляє видання Le Monde.

У вівторок, під час першого дня саміту НАТО, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція передасть Україні ракети великої дальності SCALP.

Ми вирішили поставити Україні нові ракети дальнього радіусу дії. Я думаю, що для нас сьогодні важливо надіслати сигнал про підтримку України, про єдність НАТО, - сказав він.

За даними французьких ЗМІ, Париж прийняв рішення про постачання керованих ракет класу "повітря-земля", здатних уражати статичні цілі на великій відстані, наслідуючи таке рішення Лондона. До цього Франція уникала таких постачань через ризик використання ракет на території росії.