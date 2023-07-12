Японія надасть Україні системи виявлення безпілотників [ Редагувати ]
Японія поставить Україні нелетальне спорядження - системи виявлення БПЛА. Про це повідомляє прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, передає 47news.
Він заявив, що використає 30 мільйонів доларів, виділених із фондів НАТО, на надання Україні нелетального обладнання, наприклад систем виявлення безпілотних літальних апаратів.
Партнери, які поділяють фундаментальні цінності та стратегічні інтереси, повинні й надалі зміцнювати свої зв'язки.
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