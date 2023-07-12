Гарантії від G7 розширять двосторонні договори з партнерами - Зеленський [ Редагувати ]
Нові гарантії для України від "Великої сімки", погоджені на саміті НАТО, будуть розширені за рахунок договорів з партнерами.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у ході виступу за підсумками засідання Ради Україна-НАТО.
"Результат саміту у Вільнюсі - це потрібний та важливий успіх для України. Гарантії безпеки для України на шляху до НАТО, ми отримали сьогодні важливий пакет гарантій", - зазначив глава держави.
За його словами, зараз Україна координує з партнерами по "Великій сімці" гарантії безпеки, які будуть розширені в майбутньому за допомогою домовленостей з основними союзниками.
"Українська делегація везе додому значну безпекову перемогу для України. Це відкриває для нас нові безпекові можливості", - додав він.
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