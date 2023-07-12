Російські окупанти завдали ще один удар по Херсону у середу, 12 липня. В результаті обстрілу отримала поранення одна людина.

Про це повідомляє Херсонська ОВА в Telegram.

Загарбники завдали удар близько 16:40 по житловому кварталу міста.

В результаті обстрілу поранення отримала 70-річна жінка. У неї діагностували забій голови та струс головного мозку.

Лікарі, котрі оперативно прибули на місце події, надали їй медичну допомогу. Жінка від шпиталізації відмовилася.