Окупанти завдали ще одного удару по Херсону [ Редагувати ]
Російські окупанти завдали ще один удар по Херсону у середу, 12 липня. В результаті обстрілу отримала поранення одна людина.
Про це повідомляє Херсонська ОВА в Telegram.
Загарбники завдали удар близько 16:40 по житловому кварталу міста.
В результаті обстрілу поранення отримала 70-річна жінка. У неї діагностували забій голови та струс головного мозку.
Лікарі, котрі оперативно прибули на місце події, надали їй медичну допомогу. Жінка від шпиталізації відмовилася.
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