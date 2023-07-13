Герб СРСР на монументі "Батьківщина-Мати" замінять на герб України до Дня Незалежності [ Редагувати ]
Міністерство культури реалізовує масштабний проєкт, що передбачає заміну герба СРСР на щиті монументу "Батьківщина-Мати" у Києві на герб України. Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко 13 липня.
"Сьогодні ми публічно представили проєкт Міністерства культури та інформаційної політики України "Тризуб Батьківщини" та поділились всіма детялами. Заміну герба срср на український тризуб рік тому у "Дії" підтримали 85% респондентів. Над реалізацією змін ми працюємо вже понад рік і нарешті можемо повідомити про деталі дійсно історичного проєкту", - заявив Ткаченко.
Вартість проєкту - 28 млн грн. Донором став український бізнес.
"Ще раз нагадаю основний важливий пункт проєкту: залучено нуль коштів з бюджету, гроші на відновлення історичної справедливості зібрано виключно від великого бізнесу, який хоче бути причетним до великого в усіх сенсах проєкту", - зазначив міністр.
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