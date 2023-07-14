Вадим Столар є активним донором громадських організацій, які працюють над програмами військового протезування через відповідні грантові програми. Ці та інші українські ГО виконують державні функції та працюють над проєктами психологічної та фізичної реабілітації, зазначають на ресурсі bigmir.

Водночас Вадим Столар стверджує, що в плані фізичної реабілітації громадський сектор ефективніший за державний. Це пояснюється його здатністю бути більш гнучким і мати кращу здатність до маневрування.

Меценат зазначив, що зараз кожен п'ятий український військовий потребує реабілітації. Цей високий відсоток створює значне навантаження на державні інституції, що призводить до необхідності широкого залучення громадського сектору. Створений ним Фонд є одним із прикладів такої участі.

Як розповів Вадим Столар, його іменний Фонд виділив 1 мільйон гривень на підтримку українських громадських організацій, які працюють над реабілітаційними програмами як для цивільних, так і для військовослужбовців. Він зазначив, що завдяки реалізації грантової програми команда його Фонду вже прогресує в цьому напрямі.

Засновник Фонду акцентував, що запуск грантових програм викликав неабиякий інтерес серед регіональних громадських об’єднань, які не мають стабільного фінансування. За короткий проміжок часу надійшло понад 100 звернень, що свідчить про те, що питання надання ефективної психологічної допомоги військовослужбовцям залишається невирішеним. Попри посилення зусиль державних установ, все ще є попит на підтримку таких програм та організацій.

За словами Вадима Столара, грантова програма наразі працює на повну.

Зокрема, за результатами конкурсу вже визначено чотирьох переможців, які отримали гранти на придбання необхідного обладнання для реалізації своїх ідей. У програмі могли взяти участь неприбуткові організації, зареєстровані в Україні, і зрештою вони могли претендувати на загальний грантовий фонд у 1 000 000 гривень.

Ці гроші, каже Вадим Столар, розподілили між громадськими організаціями-переможцями, які представили проєкти, спрямовані на реабілітацію українських військових. Серед них ГО "УФРА" з Івано-Франківської області, ГО "Простір розвитку громад" з Чернівецької області, ГО "Ротарі клуб Харків “Нью Левел”", ГО "Агентство економічного розвитку міста Павлоград". Їхні проєкти реалізовуватимуть у місцевих медичних закладах.

За потреби ви можете звернутися по допомогу на сторінці Фонду у соцмережах: https://www.facebook.com/VadymStolarBF