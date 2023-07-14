росія та її військові першими дізнаються про те, чи почала Україна використовувати касетні боєприпаси, які надали США. Про це повідомили у CNN.

В повідомленні зазначається, що касетні боєприпаси могли надійти до України настільки швидко через те, що вони вже були перед тим розташовані в Європі.

Ми прийняли рішення, щоб росіяни дізналися про це першими, - відповів чиновник на питання про те, коли будуть використані боєприпаси в Україні.

Додамо, що Україна отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала у війні проти росії. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський.

Він відзначив, що російські окупанти усвідомлюють, що у випадку, якщо Україна отримає ці боєприпаси, вона матиме перевагу: "Противник відмовиться від контролю над тими територіями, де ці збройні засоби можна використовувати".

За словами Тарнавського, рішення про ділянки, на яких можна використовувати касетні снаряди, буде прийматися вищим керівництвом.