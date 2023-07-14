Президент російської федерації володимир путін погодився продовжити Чорноморську зернову ініціативу, яка дозволяє експортувати українське продовольство. Про це повідомляє Hurriyet.

Як вам відомо, ми готуємося прийняти путіна в Туреччині в серпні. Ми домовляємось про продовження цього чорноморського зернового коридору, - сказав він.

Також президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відзначив, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш надіслав листа до володимира путіна з пропозицією зберегти Чорноморську "зернову угоду".