Ердоган заявив, що путін погодився на продовження зернової угоди [ Редагувати ]
Президент російської федерації володимир путін погодився продовжити Чорноморську зернову ініціативу, яка дозволяє експортувати українське продовольство. Про це повідомляє Hurriyet.
Як вам відомо, ми готуємося прийняти путіна в Туреччині в серпні. Ми домовляємось про продовження цього чорноморського зернового коридору, - сказав він.
Також президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відзначив, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш надіслав листа до володимира путіна з пропозицією зберегти Чорноморську "зернову угоду".
Цим листом ми гарантуємо продовження зернового коридору спільними зусиллями нас і росії. Таким чином, ми продовжимо вирішувати проблеми слаборозвинених бідних африканських країн так само швидко, як ми це робили разом з паном путіним, - додав президент Туреччини.
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