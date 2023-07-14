Касетні снаряди для України: чи змінять вони ситуацію на полі бою

Пентагон передасть нам боєприпаси у наступному пакеті військової допомоги на 800 мільйонів доларів. Тож чи вдасться за допомогою касетних бомб змінити ситуацію на полі бою? Яка їх ефективність та етичність застосування?