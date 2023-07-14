110-й ОМБР для скидів у Авдіївці: компанія KOLO відкрила збір [ Редагувати ]
Компанія KOLO оголосила збір для 110-ї ОМБР. Мета - 2 500 000 грн.
Від березня 2022 року 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка ефективно скидає ворогам біля Авдіївки переконливі аргументи забиратись геть з України.
Маємо скинутись і ми, щоб ці скиди продовжили приносити результат!
Зібрана сума допоможе скинути бригаді:
- Mavic 3 - 12 штук
- Батареї живлення для Mavic 3 - 120 штук
- Зарядні станції батарей живлення Mavic 3 - 12 штук
- EcoFlow 2000 - 6 штук
- Девайси, які не можна називати, з огляду на ефект неочікуваності для ворога - 24 штуки
Кожна гривня конвертується у влучний скид професіоналів своєї справи на голови поки ще не хороших росіян. Авдіївка є однією найгарячіших точок цієї війни, а 110-та ОМБр тримає свої позиції непохитними вже понад рік.
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