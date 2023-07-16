Окупанти завдали удару по Херсонській області: подробиці [ Редагувати ]
У неділю, 16 липня, російські військові обстріляли приватні будинки села Розлив, Херсонської області. В результаті цього постраждали цивільні.
Про це повідомляє в Telegram Херсонська ОВА.
Попередньо відомо, що в результаті обстрілу поранення дістали 54-річна жінка та чоловік 49-ти років. Вони перебували на своїх подвір’ях. Їм на місці надана медична допомога.
Окрім цього у Білозерському районі внаслідок обстрілу зайнялося поле, засіяне пшеницею.
"Масштаби збитків ще встановлюються. Але це - черговий злочин російської армії. Вона знищила не просто поле, а колосальну людську працю і майбутній хліб", - сказано в повідомленні.
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