У неділю, 16 липня, російські військові обстріляли приватні будинки села Розлив, Херсонської області. В результаті цього постраждали цивільні.

Про це повідомляє в Telegram Херсонська ОВА.

Попередньо відомо, що в результаті обстрілу поранення дістали 54-річна жінка та чоловік 49-ти років. Вони перебували на своїх подвір’ях. Їм на місці надана медична допомога.

Окрім цього у Білозерському районі внаслідок обстрілу зайнялося поле, засіяне пшеницею.

"Масштаби збитків ще встановлюються. Але це - черговий злочин російської армії. Вона знищила не просто поле, а колосальну людську працю і майбутній хліб", - сказано в повідомленні.