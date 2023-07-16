Окупанти завдали авіаудару по Бериславському району, є жертва [ Редагувати ]
Російські окупаційні війська завдали авіаудар по Бериславському району Херсонської області. В результаті обстрілу загинула жінка.
16 липня близько 20:00 окупанти здійснили обстріл населеного пункту у Бериславській територіальній громаді. Під час ворожої атаки, травми, несумісні із життям, отримала місцева жителька.
Дані щодо травмованих уточнюються.
Попередньо встановлено, що російські військові завдали два авіаудари керованими авіабомбами.
Крім того, впродовж дня внаслідок російських атак на території Херсонської області отримали поранення ще пʼять цивільних, серед яких двоє дітей.
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