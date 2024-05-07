Ранок на східному узбережжі Франції, вечір на урочистостях у Сербії. Китайський лідер Сі Цзіньпін продовжує своє турне Європою. Чи вдасться європейським лідерам похитнути позицію Пекіна щодо російської війни? І що означає список країн, куди прямує пан Сі - розкаже наша кореспондентка Світлана Чернецька.

Париж - перша європейська столиця на шляху китайського лідера. Тут Сі Цзіньпін зустрівся із президентом Емануелем Макроном та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Франція першою в Європі встановила дипломатичні відносини з Пекіном. 60-ту річницю цієї події якраз вшановують лідери країн. Однією із головних тем візиту Сі - стала війна росії проти України. Китай досі не підтвердив свою участь у мирному саміті у Швейцарії всередині червня. І попри нібито нейтральну позицію у війні - продовжує нарощувати економічну співпрацю з москвою.

У Пентагоні стверджують: Китай надає безпілотні й ракетні технології, електроніку, верстати та супутникові знімки. І мовляв, саме завдяки китайській допомозі, оборонне виробництво агресорки не забуксувало під тиском західних санкцій. Пекін має серйозні важелі впливу на москву, переконані європейські лідери. І саме час їх застосувати для закінчення війни.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Ми розраховуємо, що Китай використає весь свій вплив на росію, щоб припинити її загарбницьку війну проти України. Президент Сі відіграв важливу роль у деескалації безвідповідальної ядерної загрози з боку москви. І я впевнена, що він це буде робити й надалі, оскільки ядерні загрози зі сторони росії тривають. Ми також обговорили зобов'язання Китаю не надавати росії летального обладнання. Необхідно більше зусиль, щоб скоротити постачання до рф товарів подвійного призначення, які потрапляють на поле бою. Адже, враховуючи екзистенційний характер загроз, які випливають із цієї війни і для України, і для Європи, це впливає на відносини ЄС з Китаєм.

Але це не вперше, коли лідери ЄС тиснуть на Сі Цзіньпіна щодо росії. Сам Макрон був у Пекіні у листопаді. А минулого місяця до Китаю з українським питанням приїжджав німецький канцлер Шольц. Усе це без очевидних успіхів: позиція Піднебесної щодо війни не змінилася. А наприкінці цього місяця Сі прийматиме диктатора путіна.

Для Пекіна візит до Франції відкриває чимало нових можливостей. В Європі Сі Цзіньпін вперше після 5-річної перерви. Особисто він зосереджений на економічній складовій. Між ЄС та Китаєм назріває нова торговельна війна, яку Пекін якраз намагається уникнути.

Брюссель боїться засилля дешевих електричних автомобілів на європейському ринку. І взагалі хоче зменшити залежність від китайського імпорту та технологій.

Роберт Галвер, аналітик ринків капіталу:

Китай усвідомлює, що його внутрішня економіка нині в складній ситуації. Отже, він хоче зробити все, щоби наростити зовнішню торгівлю та пожвавити експорт. І, звичайно, намагається отримати опорний пункт в Європі. Тим паче, що ми знаємо, що відносини США з Європою зараз не найкращі, і Пекін намагається заповнити прогалину на свою користь.

Для Франції ж цей візит - іще одна демонстрація посилення лідерства в ЄС. Президент Макрон кардинально змінив свій підхід до москви. На початку війни він намагався говорити та навіть зустрічатися із путіним. Закликав не принижувати росіян та утримувати москву в міжнародному партнерстві. Але тепер французький лідер погрожує введенням в Україну західних військ. Та наполягає, що ЄС має знайти можливості забезпечувати усі військові потреби Києва, не покладаючись на підтримку США.

Елізабет Бров, старший науковий співробітник аналітичного центру "Атлантична рада":

Макрон виступає таким собі стратегічним мислителем, який знаходить нові ідеї і має сміливість їх пропонувати. Це ідеї щодо того, як позиціонувати Захід відносно росії, відносно Китаю. Якщо ми хочемо знайти шлях, як закінчити війну в Європі, то щось мусить змінитися. І це щось - не Україна має скласти зброю, а повинна збільшитися допомога Заходу. Я не кажу, що Макрон має рацію щодо кожної пропозиції, але принаймні він сміливо говорить про нові підходи, коли ніхто із західних лідерів взагалі нічого нового не пропонує.

Франція - перша, але не єдина країна на маршруті Сі Цзіньпіна. Наступні в списку - лояльні до росії Сербія та Угорщина. Там радо беруть китайські інвестиції, незважаючи на попередження з Брюсселя чи Вашингтона. Сербія - кандидатка на вступ до ЄС, попри це не збирається розривати дружні відносини з москвою. Сі Цзіньпіна там прийматимуть з теплими обіймами, Китай - другий за величиною торговельний партнер Сербії після Євросоюзу.

В Угорщині китайського лідера чекає друг путіна та критик ЄС Віктор Орбан. Окремо від європейських союзників, Будапешт продовжує зближуватися з Пекіном. І там вже, як гриби, ростуть китайські заводи з виробництва акумуляторів для електромобілів. А ще китайці за останні роки стали найбільшою діаспорою в угорській столиці.