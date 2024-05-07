Китай виступає за проведення міжнародної мирної конференції щодо повномасштабної війни, в якій Росія та Україна братимуть участь "на рівних".

Про це повідомив китайський лідер Сі Цзіньпін під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За словами Сі Цзіньпіна, Китай нібито відіграє важливу роль у забезпеченні миру в Україні. Ба більше, як й зазвичай, повномасштабну війну він назвав "українською кризою".

Водночас лідер КНР ображений тим, що нібито використовуючи війну в Україні Китай намагаються зробити цапом відбувайла й очорнити його репутацію.

"Історія неодноразово доводила, що врешті-решт конфлікти можуть бути вирішені лише шляхом переговорів. Ми закликаємо всі сторони відновити взаємодію та діалог задля розбудови взаємної довіри. Ми підтримуємо проведення у належний час міжнародної мирної конференції, яка буде визнана як Росією, так і Україною і забезпечить рівну участь усіх сторін та чесне обговорення всіх мирних планів", - заявив лідер КНР.