Сі Цзіньпін розповів, якою бачить мирну конференцію щодо України [ Редагувати ]
Китай виступає за проведення міжнародної мирної конференції щодо повномасштабної війни, в якій Росія та Україна братимуть участь "на рівних".
Про це повідомив китайський лідер Сі Цзіньпін під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.
За словами Сі Цзіньпіна, Китай нібито відіграє важливу роль у забезпеченні миру в Україні. Ба більше, як й зазвичай, повномасштабну війну він назвав "українською кризою".
Водночас лідер КНР ображений тим, що нібито використовуючи війну в Україні Китай намагаються зробити цапом відбувайла й очорнити його репутацію.
"Історія неодноразово доводила, що врешті-решт конфлікти можуть бути вирішені лише шляхом переговорів. Ми закликаємо всі сторони відновити взаємодію та діалог задля розбудови взаємної довіри. Ми підтримуємо проведення у належний час міжнародної мирної конференції, яка буде визнана як Росією, так і Україною і забезпечить рівну участь усіх сторін та чесне обговорення всіх мирних планів", - заявив лідер КНР.
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