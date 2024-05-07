В Україні запустили два нові сервіси для військовослужбовців і працівників органів системи Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, МВС запустило електронний кабінет постраждалого та контактний центр з питань соціального захисту.

В електронному кабінеті постраждалого військовослужбовці НГУ, ДПСУ, поліцейські, ДСНСники, які мають статус постраждалих, а також члени їхніх родин, зможуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну, юридичну допомогу. Для цього необхідно буде лише зареєструватися в Єдиному вікні для громадян.

Водночас розпочинає роботу контактний центр з питань соціального захисту - 1536.

"Фахівці гарячої лінії з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 консультуватимуть щодо отримання психологічної, медичної та грошової допомоги, нарахування пільг, призначення пенсії тощо", - ідеться в повідомленні.