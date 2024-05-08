У 2023 році Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що співпадає з днем відзначення цієї події більшістю європейських країн. У країнах колишнього Радянського Союзу День перемоги традиційно святкують 9 травня.

Раніше в Україні 9 травня було офіційним святом, а 8 травня вшановували як День пам’яті та примирення. Тепер ці дати були об’єднані.

До цього часу наша країна йшла поступовими кроками. Після Революції Гідності було встановлено День пам'яті та примирення 8 травня. У 2016 році було припинено використання радянської назви "День перемоги" та терміну "велика вітчизняна війна", а замість цього на 9 травня було встановлено День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У 2017 році в Україні було заборонено використання "георгіївської стрічки", яку раніше використовували під час заходів до Дня перемоги, вважаючи, що він символізує сепаратизм та російську агресію.

Символом пам'яті про війну в Україні стали квітка червоного маку та гасло "Ніколи знову". У червні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про встановлення в Україні Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 державним святом на 8 травня. Одночасно 9 травня стало Днем Європи.

російська федерація фактично намагається привласнити собі перемогу над нацизмом, але цей результат був досягнутий завдяки зусиллям десятків країн. Воєнні дії розгорталися на території близько 40 країн, включаючи Європу, північну Африку, Азію та Тихоокеанський регіон.

Українські землі стали одним з ключових театрів воєнних дій, де відбувалися масштабні битви і тривалий спротив. Мільйони українців брали участь у боротьбі, беручи до рук зброю у різних арміях світу, а сотні тисяч відстоювали свободу в підпільних та повстанських групах. Практично всі українські підприємства переорієнтували свою діяльність на потреби оборони.

Під час окупації України нацистським та комуністичним режимами були скоєні масові злочини проти цивільного населення, зокрема Голокост, масові вбивства та депортації народів. Втрати українців під час Другої світової війни становлять приблизно 8 мільйонів осіб, з яких 5 мільйонів – цивільних громадян та 3 мільйони – військовослужбовців.

Щоб відновити "історичну правду" та відзначити внесок українського народу у перемогу в Другій світовій війні, був ініційований законопроєкт про встановлення Дня пам'яті і перемоги над нацизмом 8 травня.

З метою відновлення історичної правди та справедливості Україна як невід’ємна частина великої європейської родини має відзначати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років разом з усією Європою і всім цивілізованим демократичним світом саме 8 травня, – йшлося у пояснювальній записці до законопроєкту.

З 2024 року в Україні 9 травня відзначатимуть День Європи (раніше – в третю суботу травня). Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення нової дати свята, "усвідомлюючи європейську ідентичність українського народу та з метою зміцнення єдності народів Європи".