Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув‘язнених. Окрім осіб, що вчинили умисні вбивства, ґвалтівників і педофілів, до лав ЗСУ не зможуть вступити корупціонери, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, в також особи, що займали особливо відповідальне становище - зокрема, депутати та міністри.

Як відбуватиметься процес мобілізації ув'язнених

Для початку ув'язнений від має подати відповідну заяву на проходження військової служби до установи, де відбуває покарання;

Після цього пройти медогляд у в’язниці і лише після цього його дані потрапляють до ТЦК, де військова частина розглядає можливість мобілізації;

Після рішення ТЦК відбувається перевірка у військово-лікарської комісії, і лише за умови, якщо фізіологічно-психічний стан ув’язненого відповідає вимогам, його заява разом з пакетом документів надходить до суду, який приймає рішення: задовільне, або ні.

Якщо рішення суду позитивне, Нацгвардія доставляє засудженого до ТЦК, де формують відповідні спеціалізовані підрозділи військових частин.

Адміністративний нагляд за такими звільненими здійснюватиме командир військової частини, куди вони потрапляють. А ще ці люди будуть брати на окремий облік у військовій частині.

Мобілізації не підлягають ув'язнені за злочини

проти основ національної безпеки України;

умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням;

сексуальне насильство;

судимість за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-1561, 258-2586, частиною четвертою статті 2861 Кримінального кодексу України, якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку.

Загальний ресурс ув'язнених, яких потенційно можуть мобілізувати до Сил оборони України, становить 15-20 тисяч. Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.

Нагадаємо, в Україні зупинили розгляд 11 тисяч кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених.