Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію в'язнів [ Редагувати ]
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув‘язнених. Окрім осіб, що вчинили умисні вбивства, ґвалтівників і педофілів, до лав ЗСУ не зможуть вступити корупціонери, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, в також особи, що займали особливо відповідальне становище - зокрема, депутати та міністри.
Як відбуватиметься процес мобілізації ув'язнених
- Для початку ув'язнений від має подати відповідну заяву на проходження військової служби до установи, де відбуває покарання;
- Після цього пройти медогляд у в’язниці і лише після цього його дані потрапляють до ТЦК, де військова частина розглядає можливість мобілізації;
- Після рішення ТЦК відбувається перевірка у військово-лікарської комісії, і лише за умови, якщо фізіологічно-психічний стан ув’язненого відповідає вимогам, його заява разом з пакетом документів надходить до суду, який приймає рішення: задовільне, або ні.
- Якщо рішення суду позитивне, Нацгвардія доставляє засудженого до ТЦК, де формують відповідні спеціалізовані підрозділи військових частин.
Адміністративний нагляд за такими звільненими здійснюватиме командир військової частини, куди вони потрапляють. А ще ці люди будуть брати на окремий облік у військовій частині.
Мобілізації не підлягають ув'язнені за злочини
- проти основ національної безпеки України;
- умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням;
- сексуальне насильство;
- судимість за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-1561, 258-2586, частиною четвертою статті 2861 Кримінального кодексу України, якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку.
Загальний ресурс ув'язнених, яких потенційно можуть мобілізувати до Сил оборони України, становить 15-20 тисяч. Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.
Нагадаємо, в Україні зупинили розгляд 11 тисяч кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених.
по темі
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про заходи щодо ухилення від мобілізації
Мобілізація засуджених в Україні буде сильно відрізнятися від тієї, яка відбувалася в російських тюрмах для ПВК "Вагнера". По-перше, мобілізація буде виключно добровільною, а колишніх в'язнів не кидатимуть, як м'ясо, на штурми
В Україні у 2022-2024 роках зупинили розгляд 11 тисяч кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених
Комітет з питань національної безпеки схвалив на своєму засіданні законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів
За порушення правил військового обліку (стаття 210) чекатиме штраф від 3400 до 5100 грн, за повторне порушення або в особливий період - від 17 000 до 25 500 грн