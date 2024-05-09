Верховна Рада звільнила Миколу Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства України. Відповідне рішення підтримали 273 народних депутатів.

Про це повідомив в Telegram-каналі нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Справа Сольського

Нагадаємо, що 23 квітня НАБУ і САП оголосили Сольському підозру в незаконному заволодінні державною землею вартістю 291 млн гривень і в спробі заволодіти іншою земельною ділянкою на 191 млн грн.

За даними НАБУ, до складу "злочинної групи" на чолі з топ-посадовцем входили посадовці органів Держгеокадастру, а також так звані куратори, які контролювали діяльність цих органів.

За версією слідства, фігуранти стоять за знищенням документів, на підставі яких два держпідприємства в Сумській області мали право постійного користування землею. Через їхню відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Через підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їхнього права на безоплатну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання.

Сам Сольський називає справу семирічної давнини, коли він ще був адвокатом на не займав посаду держслужбовця. За його словами, вона стосується суперечки між держпідприємствами та ветеранами АТО за землі, які нібито були надані останнім у володіння відповідно до закону.

У НАБУ у відповідь на це кажуть, що ділянки дійсно оформлювали на учасників АТО, які мали право на їх безоплатне отримання. Проте обов'язковою умовою такого оформлення була згода майбутнього власника землі передати її в оренду/продати агрохолдингу, в інтересах якого і діяли члени злочинної групи.