У Куп’янську через російський обстріл поранено двох людей [ Редагувати ]
Вранці 9 травня російські окупаційні війська обстріляли місто Куп’янськ на Харківщині, в результаті чого двоє людей отримали поранення.
Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.
Обстріл стався близько 10:15. Чоловіка та жінку, які постраждали, госпіталізували. Додаткові подробиці не надавалися.
Нагадаємо, російські загарбники для чергової повітряної атаки по Україні цієї ночі застосували два десятки дронів-камікадзе типу "Шахед". Силами та засобами протиповітряної оборони були ліквідовані 17 із них.
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