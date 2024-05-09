Росіяни обстріляли Нікополь: загорівся будинок, є жертви та поранені

Вранці у четвер, 9 травня, російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Почалася пожежа, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Нікополі двоє загиблих та стільки ж постраждалих. Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки - 39 та 67 років", - розповів він.

Місто, за даними голови ОВА, росіяни обстріляли з самого ранку.

Під час атаки зайнялася приватна оселя. Ще дві понівечені, зачепило й п'ять багатоквартирних будинків.