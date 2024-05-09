Росіяни обстріляли Нікополь: загорівся будинок, є жертви та поранені [ Редагувати ]
Вранці у четвер, 9 травня, російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Почалася пожежа, є загиблі та поранені.
Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У Нікополі двоє загиблих та стільки ж постраждалих. Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки - 39 та 67 років", - розповів він.
Місто, за даними голови ОВА, росіяни обстріляли з самого ранку.
Під час атаки зайнялася приватна оселя. Ще дві понівечені, зачепило й п'ять багатоквартирних будинків.
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