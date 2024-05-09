Вкрай важкий день для Нікопольщини. Зранку і до вечора - суцільні удари артилерією, "Градами та дронами-камікадзе. Найбільше потерпав Нікополь. У місті двоє загиблих і восьмеро постраждалих. Серед них - дівчата 15 та 16 років. Вони в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені понад 30 будинків, горіли два будинки. Понівечені садочок, пожежна частина, будівля благодійної організації, банк та магазини. Потрощені з десяток авто, зокрема, машина рятувальників і "швидка".

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.

"У місті суцільний жах, тому що ворог з ранку тероризує Нікопольщину артилерією, дронами, системами залпового вогню. Двоє загиблих, всім поранених. Дві дитини в стані середньої тяжкості - 15 і 16 років дві дівчини в лікарні.

Ворог б'є по цивільних об'єктах, по критичній інфраструктурі, тобто лінії електропередач, газогони, будинки, багатоповерхові будинки, приватні будинки, магазини, дитячі садочки, лікарні, тобто все підпадає під вогонь артилерії і скиди з дронів...

Ситуація повністю контрольована, всі мешканці зі світлом, обмеження стосуються тільки промислових великих підприємств", - розповів Орлов.