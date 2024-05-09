Безпрецедентний крок. Британія депортує з країни військового аташе рф. А заодно позбавляє дипломатичного імунітету одразу кілька російських будівель. Чому саме зараз і як це пов'язано із війною в Україні - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Максим Єловік - один із найвпливовіших дипломатів російського представництва у Лондоні. На офіційних подіях його часто можна було побачити по ліву руку від посла країни-агресорки. Та нинішнє вшанування дня перемоги у Лондоні пройде без нього. Полковник Єловік пакує валізи додому. Його видворяють з країни за шпигунство. У посольстві він працював військовим аташе. Тобто представником міноборони рф.

Андрій Сідельніков, голова ГО "Міжнародний санкційний комітет", політичний біженець з росії у Великій Британії:

Не секрет, що Велика Британія сьогодні навчає українських солдатів. Так от, цей воєнний аташе росії якраз курував розвідувальні дані саме тому, яким чином Великобританія навчає українських солдатів. Так чи інакше, в кожного працівника підписано зі спецслужбами росії погодження, інакше сьогодні неможливо працювати в посольствах у світі. Є така практика, вона повернулася з часів Холодної війни, Радянського союзу. Тоді теж не було жодного чистого дипломатичного працівника. Усі були під прикриттям, займалися відмиванням грошей, займалися за своєю спеціальністю шпигунством. Сьогодні те ж саме відбувається.

Лондон також оголосив про зміни в отриманні дипломатичних віз росіянами. Зокрема, обмежать час їх перебування у посольстві. Бо, приміром, Єловік працював у Лондоні щонайменше 10 років. Крім того, британський уряд відбирає дипломатичний статус у кількох будівель, якими володіє країна-агресорка. Зокрема, у цього маєтку у Сассексі. Сікокс Гіт - замок 19 століття. Британський лорд подарував його СРСР після Другої світової. 50 спальних кімнат, футбольне поле і тенісний корт. Цей маєток називають "путінським палацом" та "російською дачею". Його використовують як заміську резиденцію посла. А ще для систематичної масштабної розвідки, кажуть в британському уряді.

Едвард Лукас історик, експерт з росії:

Інша будівля, про яку йдеться, це торговельна місія росії в районі Хайгейт в Лондоні. Це просто гніздо шпигунів, яке використовують для збору розвідданих з допомогою електроніки та таке інше. Все зводиться до того, що нашому урядові набридла діяльність російської військової розвідки ГРУ. Вони сіють хаос по всій Європі: підривають будинки, проводять залякувальні операції, вбивають людей. І Британія намагається поставити цьому крапку.

Усі ці санкції мають підірвати здатність кремля шпигувати на британській території. Торік Скотленд-Ярд затримав 6 громадян Болгарії за підозрою в шпигунстві на користь рф. А минулого місяця звинувачення в допомозі російській розвідці висунули ще 5 британцям. Вони підпалили складське приміщення підприємства, одним із власників якого є українець.

Джеймс Клеверлі, міністр внутрішніх справ Великої Британії:

Набагато ширша схема російської злочинної діяльності існує в Європі. Це плани диверсій проти військової допомоги Україні в Німеччині та Польщі, шпигунство в Болгарії та Італії, кібератаки та дезінформація, порушення повітряного простору та глушіння GPS з впливом на цивільну авіацію. Протягом багатьох років ми спостерігаємо, як росія та її розвідувальні служби діють все більш відкрито та нахабно, щоби підірвати нашу безпеку та втручатися в нашу демократію. А з часу незаконного вторгнення до України її риторика та погрози лише зросли.

москва вже пообіцяла дзеркальну відповідь Лондону. Щоправда, на відміну від рф, Британія не має жодної нерухомості на її території, окрім безпосередньо будівлі посольства.

Джеймс Клеверлі, міністр внутрішніх справ Великої Британії:

Найближчими днями варто очікувати звинувачень у русофобії, конспірологічних теоріях та істерії від російської влади. Нічого нового для нас, і британський народ, і британський уряд не попадуться на це, і їх не пошиють в дурні путінські боти, тролі та лакеї. Пояснення росії було абсолютно неадекватним. Наша відповідь буде рішучою і твердою. Наше послання росії чітке. Припиніть цю зловмисну діяльність, припиніть цю незаконну війну, виведіть свої війська з України.

Востаннє Лондон видворяв російських дипломатів 6 років тому. Коли британське розслідування довело участь москви в отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки. Тоді країну покинули рекордних 23 працівники посольства.

Відносини між Лондоном та москвою зараз натягнуті. Особливо гострою була реакція кремля, коли уряд дозволив Києву використовувати британську зброю для ударів по території країни-агресорки. А видворення військового аташе відкриває нову сторінку дипломатичної війни між країнами.