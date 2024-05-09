Починати відбудову потрібно, не чекаючи закінчення війни. Такого принципу Україна дотримається від самого початку повномасштабного вторгнення росії. Рік тому Міністерство інфраструктури України запровадило програму "єВідновлення", мета якої допомогти українцям, чиє житло понівечили або зруйнували росіяни. Алгоритм "єВідновлення" нескладний: громадянин оформлює заявку в застосунку "Дія". Потім має дочекатися комісії, яка встановить суму збитків, і згодом отримати сертифікат. Втім, навіть за рік від дня впровадження механізму цей простий шлях українцям іноді дається непросто. Наш наступний матеріал з Чернігівщини.

Авіабомба впала біля нашого будинку ось там, оце балкон, бачите, ми все зробили, відновили, він був зовсім розрушений. Коридор також все відновили, стіну, стелю, це дитяча була в нас, все зруйновано було. Оце так виглядав наш дім.

Ірина живе в селі Киїнка на Чернігівщині. 2 роки тому навесні російська армія нещадно била тут по сільських хатах. Щоб відбувати свою оселю, жінка вирішила скористатися державною програмою "єВідновлення".

Ірина, жителька села Киїнка:

Видали 500 тисяч, а дають 70% зразу, і я за них повинна відзвітувати, прийти повинна комісія сільради, вони підтверджують, що я зробила ремонт, а не розтратила кошти.

За умовами держпрограми, Ірина одержала гроші на купівлю будматеріалів та оплату послуг будівельників.

- Ще щось потрібно доробляти? - Так, звичайно, у нас же перший поверх, ванна, кімната ще одна, і нам не вистачить на ремонт.

Не вистачить, бо у ремонтників великі апетити, розповідає Ірина місцевим посадовцям, які координують виконання державної програми.

- Яка проблематика була? - Дуже дорого беруть підрядники. Вони знають, що по "єВідновленню", і вони такі ціни луплять. Особливо в Чернігові, ми в Київ дзвонили - дешевше, ніж у Чернігові.

Вплинути на будівельників, які намагаються нажитися на людській біді, важко, кажуть в обласній військовій адміністрації. Утім, це не єдина перепона, що виникає в людей на шляху до державної допомоги.

Іван Ващенко, заступник голови Чернігівської ОВА:

Програма на території Чернігівщини гарно рухається, не без проблем, звісно. Третина десь людей отримала гроші від держави. Решта перебуває у процесі. Є над чим працювати.

За даними обласної військової адміністрації, у регіоні житло приблизно 12 тисяч родин - понівечене чи повністю знищене ворогом. І обстріли росіяни не припиняють. А отже, й охочих скористатися програмою "єВідновлення"- більшає. Це Бобровиця - один із найбільш пошкоджених районів Чернігова. Чимало будинків тут уже 2 роки стоять руїнами.

В'ячеслав Мартиненко, житель Чернігова:

Була фугасна авіабомба, яка впала прямо на кришу дома. Тільки вийшов на пенсію, хотів порибалити, пожити по-людськи, прилетіло так, що від дому не залишилось нічого.

В'ячеслав - колишній викладач фізвиховання. Оформив заявку на відшкодування за державною програмою "єВідновлення". Його дім треба відбудовувати з нуля.

В'ячеслав Мартиненко, житель Чернігова:

Пообіцяли 1 мільйон 900 тисяч. Будуть давати частинами. 50 відсотків. Потім побачать, як просуваються справи, потім другу частину.

Та перш ніж надійдуть гроші, доведеться пройти не одне коло бюрократичного пекла, каже чоловік. Нині в нього тяганина з оформленням документів.

В'ячеслав Мартиненко, житель Чернігова:

Там черга. Моя черга наступила, подзвонили позавчора, сказали, що комісія розглянула, але тепер треба ще виконком, потім куча бюрократичних процедур, треба відмовитись від права на власність, зробити будівельний паспорт, тільки тоді нарахують якісь гроші.

Хай там як, але програма "єВідновлення" - єдина надія В'ячеслава отримати власний дах над головою. Комусь із сусідів допомогли благодійники. Але нашому співрозмовнику вони відмовили.

В'ячеслав Мартиненко, житель Чернігова:

Сказали, що якщо у вас стіни будуть хоч якісь стояти, тоді будемо допомогу надавати.

За програмою "єВідновлення", у людей, які втратили житло, є два варіанти: оформити заявку на компенсацію та самим відбудувати оселю, або отримати житловий сертифікат на купівлю нового помешкання. Остання опція діє від початку року.

Сергій Куреня, в. о. начальника Управління містобудування та архітектури Чернігівської ОВА:

Цей процес рухається динамічно. На електронні сертифікати подали заяви понад 700 громадян. З них більше ніж 300 отримали на руки ці електронні документи і десь понад 130 людей вже їх реалізували. Переважно люди купують за електронні сертифікати квартири - це відсотків 90, але купують і приватні садиби.

Посадовці та юристи кажуть: труднощі з отриманням нового житла чи відшкодуванням зазвичай виникають, коли у власників щось не гаразд із паперами.

Руслан Марченко, голова ГО "Український голос громад":

Або їхній об'єкт не зареєстрований в реєстрі речових прав, або це була новобудова, в якій було незавершене будівництво і не здана в експлуатацію.

Нерідко з'являються певні питання, коли квартира чи будинок мають двох співвласників або навіть більше.

Руслан Марченко, голова ГО "Український голос громад":

Між співвласниками виникають непорозуміння, наприклад, якщо об'єкт був повністю знищений, одна людина хоче отримати житловий сертифікат, інша хоче отримати кошти на самостійну відбудову об'єкта. Проблемними є відсотків 30 заявок громадян, які потребують не тільки допомоги, але й доопрацювання законодавчої бази.

Є ще одна категорія людей, які наразі взагалі не мають права на участь у програмі "єВідновлення". Це власники житла, які вже розпочали відбудову власним коштом. Звели фундамент, стіни, а гроші закінчилися.

Сергій Куреня, в.о. начальника містобудування та архітектури Чернігівської ОДА:

- Відповідно до законодавства, ця людина не може претендувати на отримання сертифіката. - Таких багато? - Да, останнім часом дуже багато людей звертаються саме з такою проблематикою.

Компенсація за ремонти, проведені власними грішми, це поки прогнозована опція програми "єВідновлення". Нині вона у розробці. Та щойно запрацює, кількість відмов буде зведено до мінімуму, переконані посадовці. І тоді ще більше громадян зможуть скористатися умовами державної програми та відновити втрачене.

Ірина, жителька села Киїнка: