Російські війська сконцентрували основні сили на напрямку Авдіївка-Бахмут у Донецькій області.

Про це заявив Генштаб Сил оборони Естонії.

Зазначається, що окупанти продовжують вести спроби з оточення та захоплення населеного пункту Часів Яр, де мають певний успіх. У Генштабі повідомили, що росіяни зосередили тут близько 20 тисяч окупантів.

Водночас військові зазначають, що на південній лінії фронту в Запорізькій області зберігається низька інтенсивність боїв і суттєвих змін не спостерігається. У Генштабі додали, що ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра.