СБУ затримала російських агентів, які на 9 травня готували теракти у Києві [ Редагувати ]
Служба безпеки затримала виконавців російської розвідки, які готували теракти у Києві на 9 травня.
Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі "Українській правді".
За даними СБУ, організаторами теракту було російське ГРУ.
Наразі немає ніяких деталей, але відомство обіцяє надати їх пізніше.
СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід, - сказав Дехтяренко.
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